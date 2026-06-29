La Colmenita de Guantánamo celebra tres lustros de arte con sello martiano

La Colmenita de Guantánamo, proyecto artístico que enaltece a la provincia más oriental de Cuba, arriba a sus primeros tres lustros con una impronta inconfundible: la de ser un fruto genuino del Sistema de Casas de Cultura, que ha sabido conjugar en su quehacer el divertimento y la reflexión oportuna en cada uno de los escenarios que ha pisado, tanto en la ciudad como en la intrincada geografía rural guantanamera.

Con el pensamiento martiano como faro, sus puestas en escena trascienden el mero entretenimiento para erigirse en reflejo humanista de la sociedad cubana, promoviendo valores éticos y estéticos entre los más pequeños.

La compañía, inspirada en el afamado proyecto creado por Carlos Alberto Cremata en La Habana en 1990, debutó en el Teatro Guaso con la obra «La Cucarachita Martina», resultado de tres meses de ensayo y una sala repleta de niños y padres que celebraron el lucido espectáculo.

Los primeros pasos de esta experiencia en el extremo oriental de Cuba se consolidaron con la visita de tres profesores de la sede capitalina, quienes brindaron asesoramiento a los instructores de arte locales. Para conformar el primer grupo no se apeló a casting ni evaluación alguna, pues para los promotores de La Colmenita todos los pequeños tienen lugar en el teatro.