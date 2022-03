El Kremlin calificó de «retórica inaceptable e inexcusable» las palabras del presidente Joe Biden en referencia a su homólogo Vladimir Putin, a quien llamó «criminal de guerra». Entretanto, Estados Unidos prometió más asistencia militar a Ucrania. El Jefe de Estado ruso cuestionó las consecuencias de dichos envíos de armamento.

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url