Juventudes del mundo vuelven a alzar su voz en apoyo a Cuba

Bajo el lema: #Cuba no está sola se desarrolló una amplia jornada de reafirmación solidaria con nuestro país donde las juventudes del mundo volvieron a alzar su voz.

Con epicentro en una Asamblea Internacional celebrada en Milán este fin de semana, convocada por las organizaciones italianas Cambiare Rotta y OSA, y respaldada por movimientos juveniles de Alemania, Francia y el País Vasco, los jóvenes antimperialistas expresaron su firme rechazo a la escalada de amenazas del gobierno estadounidense.

Foto tomada de Granma / Nieves Molina