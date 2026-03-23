Juventudes del mundo vuelven a alzar su voz en apoyo a Cuba

 

Bajo el lema: #Cuba no está sola se desarrolló una amplia jornada de reafirmación solidaria con nuestro país donde las juventudes del mundo volvieron a alzar su voz.

Con epicentro en una Asamblea Internacional celebrada en Milán este fin de semana, convocada por las organizaciones italianas Cambiare Rotta y OSA, y respaldada por movimientos juveniles de Alemania, Francia y el País Vasco, los jóvenes antimperialistas expresaron su firme rechazo a la escalada de amenazas del gobierno estadounidense.

Foto  tomada de Granma / Nieves Molina

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