Jóvenes ingenieros asumen primeras responsabilidades en parque fotovoltaico de Sancti Spíritus

Dos jóvenes ingenieros civiles de la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus asumen sus primeras responsabilidades profesionales en uno de los parques solares de la provincia, en un contexto de impulso a las fuentes renovables de energía en el territorio.

Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante cinco años de estudio, y beber de la experiencia de los más experimentados, han sido sus mayores motivaciones en este nuevo desafío laboral, que marca el inicio de su desempeño como profesionales en una obra de alto significado para el desarrollo energético local.

Los recién graduados se integran así a las labores constructivas y de montaje en la instalación fotovoltaica, donde aplican los saberes obtenidos en las aulas universitarias y reciben el acompañamiento de técnicos y obreros de amplia trayectoria en el sector.

Más detalles en video:

Donativo europeo aliviará carencias en hospital materno de La Habana

  • Sin comentarios
El Hospital Docente Ginecobstétrico «Ramón González Coro», centro de referencia nacional para la atención a las embarazadas de alto riesgo, recibió una donación de insumos médicos y artículos de primera necesidad provenientes de Europa.
Redacción Caribe
Leer más

Registran nuevo sismo perceptible en Guantánamo y Santiago de Cuba

  • Sin comentarios
La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un terremoto perceptible en la noche de este miércoles, localizado en el extremo oriental del país.
Redacción Caribe
Leer más

Nuevas medidas de transporte priorizan asistencia médica

  • Sin comentarios
Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, informó en la «Mesa redonda» sobre la implementación de Directivas de Gobierno en el sistema transportista.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL.
16:00 LA EPOPEYA DE ANGOLA
16:30 CARIBE NOTICIAS
● EN VIVO
17:00 ENLACE NACIONAL.
17:30 DOCUMENTAL ¨HABANA VIEJA¨

Más vistos

Funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de los EE. UU., informó Díaz-Canel

Presidente de Cuba abordará temas de la agenda nacional e internacional

Frente frío traerá intensas lluvias a Cuba

Cuba se mantiene en la búsqueda de alternativas para garantizar la vitalidad del país, afirma Díaz-Canel