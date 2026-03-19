Jóvenes ingenieros asumen primeras responsabilidades en parque fotovoltaico de Sancti Spíritus

Dos jóvenes ingenieros civiles de la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus asumen sus primeras responsabilidades profesionales en uno de los parques solares de la provincia, en un contexto de impulso a las fuentes renovables de energía en el territorio.

Poner en práctica los conocimientos adquiridos durante cinco años de estudio, y beber de la experiencia de los más experimentados, han sido sus mayores motivaciones en este nuevo desafío laboral, que marca el inicio de su desempeño como profesionales en una obra de alto significado para el desarrollo energético local.

Los recién graduados se integran así a las labores constructivas y de montaje en la instalación fotovoltaica, donde aplican los saberes obtenidos en las aulas universitarias y reciben el acompañamiento de técnicos y obreros de amplia trayectoria en el sector.

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