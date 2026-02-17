Irán y Estados Unidos: las negociaciones nucleares sobre la mesa

No es la primera vez que Irán apuesta por las negociaciones con Estados Unidos, pero lo hace sabiendo que las experiencias anteriores han sido, por así decirlo, un desastre. En junio de 2025, Donald Trump hablaba ante los medios sobre la posibilidad de llegar a resultados positivos en las conversaciones con Teherán; mientras, a puerta cerradas, ya estaba definido que el Pentágono atacaría instalaciones nucleares iraníes, como en efecto sucedió.

Pero, si miramos unos años más atrás, el mandatario republicano ya había dado señales claras cuando se retiró en 2018 del acuerdo nuclear firmado por Barack Obama, anulando un largo proceso de diplomacia internacional.

Por tanto, esta segunda ronda de negociaciones indirectas entre ambos países con la mediación de Omán llega sin muchas expectativas, teniendo en cuenta que ha sido Washington, —y, en particular, Trump—, quien no ha respetado ningún acuerdo.

A pesar de ello, Teherán mantiene sus principios claros: llevar a la mesa de diálogo lo referido al programa nuclear, bajo la premisa de que siempre ha perseguido fines pacíficos. El canciller Abás Araghchí preside la delegación iraní mientras que la parte estadounidense está liderada por el enviado especial de la Casa Blanca, Steve Witkoff; y Jared Kushner, yerno del presidente Trump.

Este segundo encuentro, efectuado en la residencia del embajador omaní en Ginebra, ocurre luego de una primera sesión realizada en Mascate, capital de Omán, el pasado 6 de febrero, donde las partes describieron el clima como favorable, a pesar de la creciente tensión en Medio Oriente provocada por las amenazas estadounidenses hacia la República Islámica.

La amenaza de guerra sobre la mesa

Sin embargo, para no perder la costumbre de subirle el tono bélico a este nuevo intento diplomático, Trump amenazó con graves consecuencias para Teherán si estas negociaciones no fructificaban.

Para demostrar lo serio de su chantaje, ordenó el traslado, la semana pasada, del USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, hacia Medio Oriente para unirse a otros buques de guerra y activos militares que Estados Unidos ha reunido en la región.

Ante esta provocación, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) inició este lunes, 16 de febrero, un ejercicio militar en el estrecho de Ormuz, un día antes de la segunda ronda de negociaciones nucleares indirectas con Estados Unidos. El estrecho de Ormuz representa una vía estratégica por donde transita el 20 % de la producción mundial del petróleo.

Según señala la agencia turca de noticias Anadolu, citando a la división de relaciones públicas del CGRI, el ejercicio denominado Control inteligente del estrecho de Ormuz tiene como objetivo evaluar la preparación operativa de sus fuerzas navales.

El comunicado de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán señaló que las maniobras también buscan evaluar planes de seguridad y escenarios para acciones militares recíprocas en respuesta a posibles amenazas militares y de seguridad en la región del estrecho de Ormuz y demostrar las ventajas geopolíticas de Irán en el golfo Pérsico y el mar de Omán.

Durante un discurso pronunciado esta semana, el líder de la Revolución y de la República Islámica, seyed Alí Jameneí dejó claro que Irán no se subordinará a las presiones de Estados Unidos ni admitirá condicionamientos previos a las negociaciones actuales.

“Estados Unidos admitió que fracasó durante décadas en someter a Irán, y hoy le digo a su presidente: tú tampoco podrás someter a Irán”, expresó el líder supremo en un mensaje directo a Trump.

Jameneí advirtió que el Ejército de Estados Unidos, presentado como el más poderoso del mundo por su propio presidente, podría recibir un golpe muy doloroso.

“Dicen una y otra vez (Estados Unidos) que han enviado un portaviones hacia Irán. Ciertamente un portaviones es un artefacto muy peligroso, pero más peligroso que un portaviones es aquella arma que puede enviarlo al fondo del mar”, afirmó el líder supremo citado por Hispan TV.

Con este contexto se desarrollan las negociaciones. Washington está tratando de medir fuerzas ante un oponente que no tiene ningún problema con mostrar sus capacidades reales

Resultados modestos hasta el momento

Medios estatales iraníes dieron a conocer que Teherán estableció dos condiciones para entablar las negociaciones con Estados Unidos, ambas aceptadas por la otra parte: en primer lugar, la aceptación del enriquecimiento de uranio y, en segundo lugar, negociaciones exclusivamente nucleares.

El ministro de Exteriores iraní, Abás Araghchí, quien encabeza las conversaciones por parte de Irán, se reunió el lunes en Ginebra con Rafael Grossi, director general del Organismo Internacional de Energía.

“Estoy en Ginebra con ideas reales para lograr un acuerdo justo y equitativo”, escribió Araghchí en X. Y agregó: “Lo que no está sobre la mesa: la sumisión ante las amenazas”.

De acuerdo con un informe de AP, Rafael Grossi también se encuentra en Ginebra para brindar asesoramiento técnico a ambas partes cuando se le solicitara.

Sobre los resultados de las negociaciones indirectas, lo que se sabe hasta el momento, a partir de las declaraciones del canciller iraní, es que se logró un entendimiento sobre los principios fundamentales, aunque todavía existen cuestiones pendientes.

Araghchí afirmó que las conversaciones sobre los detalles acordados continuarán después de que las delegaciones consulten con sus respectivos Gobiernos. Todavía no está fijada la fecha para una tercera ronda de conversaciones.

Irán vuelve a apostar por la diplomacia, dejando claro su derecho legítimo a enriquecer uranio con fines pacíficos. Se enfrenta a un oponente difícil de predecir, una Administración que ha violentado negociaciones previas. Los resultados aún están por verse.