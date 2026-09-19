Interconectado el Sistema Eléctrico Nacional desde Pinar del Río hasta Camagüey

El director del Despacho Nacional de Cargas Ing. Félix Estrada Rodríguez y el jefe de operaciones de ese Centro Ing. Lisner Cruz Sánchez informaron que esté mediodía, el protocolo para interconectar nuevamente el Sistema Eléctrico Nacional, ha energizado subestaciones, desde Pinar del Río hasta Camagüey.

Ambos especialistas señalan que se trabaja para llevar la energía hasta la Termoeléctrica Diez de Octubre de la ciudad de Nuevitas, condición indispensable para iniciar el arranque de la Unidad 6 de esa central.

Las máquinas térmicas de la Central Carlos Manuel de Céspedes, de Cienfuegos, en este instante, ejecutan sus respectivos procesos de arranques.