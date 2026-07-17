Intercambia Díaz-Canel con autoridades de La Habana Vieja, Arroyo Naranjo y La Lisa

El presidente cubano, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, prosiguió este jueves su periplo por los Consejos de Defensa municipales de La Habana, en una jornada que ratifica la voluntad del Gobierno de mantener el diálogo directo y el control sobre el terreno ante la compleja coyuntura que atraviesa la nación.

Acompañado por Roberto Morales Ojeda, miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central del Partido, el mandatario recorrió los municipios de La Habana Vieja, Arroyo Naranjo y La Lisa, en un escenario donde los temas neurálgicos —abasto de agua, generación eléctrica y gestión de desechos sólidos— centraron el análisis operativo.

Estas visitas, que arrancaron el pasado 30 de junio y ya abarcan nueve de los quince municipios capitalinos, responden a la estrategia de activación de los órganos locales de Defensa, vigentes desde mayo para enfrentar las tensiones del escenario nacional.

En cada demarcación, el primer secretario del Partido y jefe de Estado indagó con minuciosidad en la atención a los sectores más vulnerables, con énfasis especial en el cobro de las pensiones a los jubilados, un proceso que demandó instrucciones precisas para destrabar mecanismos y garantizar que los pagos fluyan sin tropiezos ni demoras.

Uno de los momentos más significativos de la jornada fue el reconocimiento a las experiencias positivas surgidas de la articulación entre el sector estatal y el no estatal, una sinergia que en estos tres municipios ha dado frutos palpables en la recogida de basura, la asistencia a familias en desventaja social y la propia gestión de las prestaciones a los adultos mayores.

Díaz-Canel insistió en que esas buenas prácticas, lejos de quedar como anécdotas aisladas, deben multiplicarse con urgencia y convertirse en solución sistémica para el resto de las comunidades.

El mandatario también dedicó un apartado especial al trabajo de la Red Juvenil Comunitaria, una iniciativa que ha sabido canalizar el entusiasmo y la creatividad de los jóvenes en la búsqueda de respuestas a los problemas locales. Desde actividades deportivas y culturales hasta campañas de promoción de salud y acompañamiento a ancianos y núcleos frágiles, esta red se erige como un ejemplo de cómo la participación activa de las nuevas generaciones puede oxigenar la gestión social en los barrios.

En el intercambio con los equipos territoriales, el presidente puso el foco en la gestión de los reclamos ciudadanos, un termómetro imprescindible para medir la eficacia de las políticas. Subrayó la necesidad de abordar cada queja con la máxima sensibilidad, sin burocratismos ni indiferencias, y reflexionó en voz alta sobre la importancia de preservar el orden y la tranquilidad en cada comunidad como pilar de la convivencia y la estabilidad.

Finalmente, tras reconocer la organización y el esfuerzo desplegado en los municipios visitados, Díaz-Canel lanzó un mensaje de aliento y optimismo: convocó a todos los actores locales a mantener la frente en alto y la fe en la victoria, convencido de que, aun en medio de las adversidades, el ingenio popular y la disciplina revolucionaria serán las armas más certeras para sortear los escollos del presente y construir un futuro más próspero para la mayor de las Antillas.