Instagram de pago: Meta apuesta por la economía de los creadores

Es noticia en el mundo de las redes sociales e Internet que esta semana, la compañía Meta ha anunciado en su página web que su plataforma Instagram, con más de mil millones de usuarios mensuales, abre paso al contenido de pago por suscripción.

“A diario, con su talento, los creadores impulsan la cultura e inspiran a gente alrededor del mundo. En Meta queremos que puedan vivir de lo que les apasiona a través de nuestras plataformas, por eso hemos desarrollado una serie de herramientas que les permitirán recibir soporte de su audiencia y las propias marcas, ganando dinero mediante cuotas mensuales o la publicidad”, expresa el comunicado.

A través de Instagram Suscriptions los usuarios que paguen una pequeña cifra mensual tendrán derecho a contenido exclusivo. “Un modelo similar al de plataformas como Twitch o YouTube, mediante el cual se pueden seguir viendo contenidos sin pagar nada, pero se abre la puerta a contenido reservado para los que hayan pagado”, aclara el sitio especializado Xataka.

Acceder a la plataforma seguirá sin tener costo alguno para los millones de usuarios, así como al consumo de fotos, videos e historias de personalidades que siguen. El precio de las suscripciones oscila entre 0.99 y 99.99 dólares, con opciones intermedias, según un portavoz de Meta.

En caso de adquirir este servicio mensual, tendrá entrada a material inédito sobre todo de carácter comercial, cuyo precio será fijado por cada creador. Por el mismo tipo de contenido puede que pagues tasas diferentes de acuerdo a los criterios de cada quien.

Explica Adam Mosseri, director de Instagram, a través de un tweet que al igual que en otras plataformas recibirás una insignia de suscriptor que te diferencia del resto de la audiencia del influencer u otra personalidad a la que pagaste. De tal forma, disfrutarás de historias exclusivas y transmisiones en directo con la posibilidad de un contacto más estrecho con tu ídolo.

🎉 Subscriptions 🎉

Subscriptions allow creators to monetize and become closer to their followers through exclusive experiences:

– Subscriber Lives

– Subscriber Stories

– Subscriber Badges

We hope to add more creators to this test in the coming months. More to come. ✌🏼 pic.twitter.com/SbFhN2QWMX

— Adam Mosseri (@mosseri) January 19, 2022