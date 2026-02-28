Informan sobre ajustes en la edición impresa y circulación de periódicos nacionales y provinciales

El Buró Político del Comité Central del Partido acordó modificar la edición impresa y circulación de los periódicos nacionales y provinciales, ante el recrudecimiento del bloqueo del gobierno estadounidense contra nuestro pueblo y el impacto en la disponibilidad de combustible provocado por la Orden Ejecutiva de esa administración, anunciada el pasado 29 de enero.

De acuerdo con lo anterior, a partir del lunes 2 de marzo de 2026, las ediciones impresas de los periódicos nacionales Granma y Juventud Rebelde circularán una vez a la semana (los martes), en formato de ocho páginas. De igual manera, el semanario Trabajadores continuará imprimiéndose una vez a la semana, con distribución el propio martes. Los periódicos provinciales dejarán de imprimirse.

En correspondencia con la actual práctica internacional de creciente acceso a los periódicos vía internet y el proceso de transformación digital en la sociedad cubana, que constituye un pilar de la gestión de nuestro Gobierno, estos medios fundamentales de comunicación social perfeccionarán su labor como multiplataformas, con la actualización permanente de sus sitios web y perfiles en redes sociales digitales. A su vez, estrecharán los vínculos con la radio y la televisión a fin de ampliar el alcance de sus contenidos.

Para favorecer que la población pueda conocer la información publicada por los periódicos del país, se facilitará el acceso a sus sitios web a través de datos móviles de forma gratuita en el territorio nacional.

El grupo empresarial Correos de Cuba adoptará las medidas que correspondan en su relación contractual con los suscriptores.