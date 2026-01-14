Información con motivo del arribo de los restos mortales de los combatientes caídos en Venezuela

La Comisión Provincial de Seguridad Vial de La Habana informa a la población, y en particular a los conductores de vehículos, que con motivo del arribo a la patria el próximo 15 de enero de los restos mortales de los 32 combatientes caídos heroicamente durante el criminal ataque perpetrado por el Gobierno de los Estados Unidos contra la hermana República Bolivariana de Venezuela, se requerirán adoptar medidas organizativas dirigidas a garantizar la seguridad vial durante el desarrollo del evento.