Industria hidráulica produce tuberías de polietileno para Unión Cuba-Petróleo

Hidroplast, industria del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, concluyó la entrega de 15 kilómetros de tuberías, fabricadas con polietileno de alta densidad, para redes del gas manufacturado en la capital.

La producción responde a una solicitud de la Unión Cuba-Petróleo, destinada a sistemas de distribución del conocido como «gas de la calle».

El proyecto implementa la proyección gubernamental de incorporar a más de 20 000 consumidores habaneros al mencionado servicio de combustible doméstico, con un recurso ciento por ciento nacional.

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