Inauguran Cátedra Fidel Castro en Instituto Internacional de Periodismo José Martí

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí constituyó en la mañana de este jueves la Cátedra Fidel Castro, como parte del programa actividades de la Unión de Periodistas de Cuba con motivo del centenario del Comandante en Jefe.
El Instituto Internacional de Periodismo José Martí constituyó en la mañana de este jueves la Cátedra Fidel Castro, como parte del programa actividades de la Unión de Periodistas de Cuba con motivo del centenario del Comandante en Jefe.
Cartelera de hoy
Más vistos