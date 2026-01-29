Inauguran Cátedra Fidel Castro en Instituto Internacional de Periodismo José Martí

El Instituto Internacional de Periodismo José Martí constituyó en la mañana de este jueves la Cátedra Fidel Castro, como parte del programa actividades de la Unión de Periodistas de Cuba con motivo del centenario del Comandante en Jefe.

 

En Vivo

Cartelera de hoy
16:00 Revista Informativa "suena A Jazz"
16:30 Caribe Noticias
17:00 Enlace Nacional.
● EN VIVO
17:30 Documental "isabel Moya Conversa Con Cubaperiodistas"
18:00 Íconos De La Habana

