Firman Cuba y Rusia memorando de entendimiento para el control de medicamentos y equipos médicos

El vice primer ministro y titular del Comercio Exterior y la Inversión Extranjera, Oscar Pérez-Oliva Fraga, y el ministro de Salud Pública, José Ángel Portal Miranda, fueron recibidos en San Petersburgo por su homólogo de la Federación de Rusia, Mijaíl Murashko, en un encuentro que permitió intercambiar sobre la cooperación bilateral en el sector de la salud, con énfasis en la capacitación de especialistas en programas como el materno-infantil y la oncología, así como en la ampliación del uso de los productos de BioCubaFarma.

Como parte de la visita de la delegación cubana a la ciudad rusa, se firmó un memorando de entendimiento entre el Centro Estatal de Control de Medicamentos y Equipos Médicos de Cuba (CECMED) y el Centro Científico para la Experticia de los Productos Médicos del Ministerio de Salud de Rusia, fortaleciendo los vínculos estratégicos en el ámbito farmacéutico y regulatorio entre ambas naciones.

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