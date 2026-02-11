Fincimex habilita devolución de saldos de Tarjeta chip recargable por situación energética

La empresa Fincimex S.A. informa a sus clientes usuarios de la Tarjeta chip recargable que, como parte de las medidas adoptadas por el país ante la actual situación energética y su impacto en la comercialización de combustibles en CUP, se habilita un nuevo servicio para la devolución de los saldos acreditados en dichas tarjetas.

El proceso de devolución se realizará mediante transferencia bancaria a la cuenta personal del titular, quien deberá presentar la tarjeta y los datos de su cuenta bancaria para formalizar el trámite.

En el caso de La Habana, se implementará un sistema de citas para garantizar un servicio de calidad. Los interesados podrán solicitar su cita llamando a los teléfonos 7-220-11-62 y 7-220-12-41, en horario de lunes a viernes, de 8:30 a.m. a 4:00 p.m.

Para el resto del país, la gestión podrá realizarse de forma presencial en las oficinas territoriales de Fincimex.

Fincimex exhorta a sus clientes a mantenerse informados a través de los canales oficiales de comunicación. Ante cualquier duda, pueden contactar mediante:

· Facebook: Fincimex S.A

· Instagram: @financiera_CIMEX

· Centro de Llamadas: 7-220-11-99