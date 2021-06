Facebook a la conquista del mercado con su nuevo smartwatch

Es noticia que el gigante Facebook pretende incursionar en el mundo del hardware lanzando su propio reloj inteligente que contará con una pantalla de dos cámaras desmontables para facilitar la captura de imágenes y videos. Se especula que al salir al mercado el precio de la primera versión sea alrededor de 400 dólares y que podría lanzarse en algún momento de 2022.

Explica el sitio web Cubadebate que la idea final de este producto es que sea un complemento para el gran ecosistema de servicios que ofrece la compañía; por tanto, no es de extrañar, que se diseñe teniendo en cuenta características y herramientas de la red social.

En cuanto a su composición, como mencionábamos anteriormente, la nueva propuesta trae una pantalla con marco de acero inoxidable, compuesta de dos cámaras, que se pueden separar de la muñeca para tomar fotos y videos que se pueden compartir a través de apps como Messenger, Instagram y Whatsapp. Aunque aún se desconocen datos específicos, se dice que la cámara trasera es de 1080p con enfoque automático.

El sitio web especializado Teknofilo explica que como otros smartwatchs, posiblemente incluirá funciones relacionadas con la salud, como un pulsómetro. De igual forma, “hay planes para utilizar la tecnología que Facebook adquirió de CTRL-labs para utilizar el reloj como dispositivo de entrada clave para sus futuras gafas de realidad aumentada”. Esta tecnología se basa en el desarrollo de una pulsera que “lee el cerebro” transmitiendo sus señales eléctricas a la interfaz de un ordenador. Con ello, se pretende poder controlar dispositivos electrónicos con la mente o pequeños gestos sin tener que interactuar físicamente con ellos.

Respecto a la conectividad, se estima que el reloj inteligente será compatible con la red LTE, por lo que no es necesario emparejarlo con un teléfono para que funcione.

El éxito o no del dispositivo solo se sabrá con su salida al mercado. No es la primera vez que Facebook apuesta por crear un producto tecnológico, sin embargo, sus predecesores no alcanzaron el éxito esperado, por ejemplo, el HTC First con Facebook Home: “Fue un fracaso absoluto —casi al nivel del desastroso Amazon Fire Phone— y acabó vendiéndose a precio de saldo para aliviar la hemorragia”, comenta un artículo del sitio especializado Xataka.

Según el diario español El País, la salud es en un punto donde ahora mismo Facebook no es líder y esto podría reportarle una buena cantidad de ingresos gracias a los datos de los usuarios. De por sí, el nuevo smartwatch entraría a un mercado mayormente dominado por la mega empresa Apple, con la que además es conocido que tiene rencillas por el tema de la privacidad de los datos de los usuarios.

Las fortalezas de los relojes inteligentes de Apple, radica entre otras funciones, en la eficiencia de la compañía la hora de vincular y sincronizar equipos. Asimismo, cuenta con un historial en torno a la salud con funciones que han ido desarrollando a lo largo de los años, y al que próximamente podría unirse la capacidad de medir la glucosa en sangre sin necesidad de pinchazo. Samsung tampoco se queda detrás en estos asuntos.

Para ganar terreno, un artículo de The Verge comenta que basándose en una versión personalizada del sistema operativo Android de Google, Facebook planea apoyarse en su conjunto de aplicaciones y asociaciones externas para crear experiencias atractivas para el reloj, que incluirá una aplicación complementaria para teléfonos: “Aun así, que el dispositivo de Facebook resuene con la gente está lejos de estar garantizado. Hasta ahora, los relojes inteligentes con cámaras no se han puesto al día y Apple ya se ha apoderado de la gama alta del mercado”.

Tiempo al tiempo…