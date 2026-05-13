Expertos cubanos analizan riesgo de hantavirus y refuerzan medidas de control sanitario

Los casos de hantavirus detectados en un crucero que partió de Argentina en días recientes han causado preocupación a nivel mundial.

Cuba se mantiene vigilante y preparada ante una eventual llegada de la enfermedad al territorio nacional, según se informó este martes en el habitual encuentro de expertos y científicos de la esfera de la salud con la dirección del país.

Durante la reunión, las autoridades sanitarias cubanas reafirmaron su compromiso con la prevención y el control epidemiológico, y señalaron que se mantienen activos los protocolos de vigilancia en puertos y aeropuertos para detectar posibles casos importados.

Hasta el momento, no se reportan casos de hantavirus en el archipiélago.

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