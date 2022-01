Estrategia de vacunación en Cuba

La estrategia de vacunación trazada por la dirección de Cuba avanza satisfactoriamente, tanto la masiva como la de refuerzo. Hasta el 19 de enero Cuba se mantenía a la vanguardia mundial con 291,07 dosis de las vacunas contra la COVID-19 administradas por cada 100 habitantes.

TABLA 1

Este logro fue reconocido por el diario The New York Times en su versión digital que resalta el liderazgo de la Mayor de las Antillas en este parámetro.

TABLA 2

Al cierre del 19 de enero se acumulaban en el país 33 millones 275 mil 888 dosis administradas con las vacunas cubanas SOBERANA 02, SOBERANA Plus y ABDALA.

Hasta esa fecha, han recibido al menos una dosis más de 10 millones personas. De ellas ya tienen segunda dosis 9 millones 332 mil 350 personas y tercera dosis cerca de 9 millones de cubanos.

TABLA 3

Cuentan con esquema de vacunación completo 9 millones 788 mil 341 personas, que representa el 87,5 % de la población.

Más de 4 millones de cubanos han recibido la dosis de refuerzo.

Aunque el panorama es favorable con respecto a la vacunación, el llamado del gobierno y las autoridades sanitarias es a mantener la responsabilidad y la prudencia para evitar el incremento de casos y poder seguir avanzando en el desarrollo del país.