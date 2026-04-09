Esteban Lazo Hernández lidera reunión de trabajo con autoridades locales en La Habana

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, encabezó hoy un encuentro de trabajo con las direcciones de las Asambleas Municipales en La Habana.
Compartimos los detalles en vídeo 👇
El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, encabezó hoy un encuentro de trabajo con las direcciones de las Asambleas Municipales en La Habana.
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