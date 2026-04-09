Esteban Lazo Hernández lidera reunión de trabajo con autoridades locales en La Habana

El miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, encabezó hoy un encuentro de trabajo con las direcciones de las Asambleas Municipales en La Habana.

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