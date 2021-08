Está bien no estar bien, ¡abajo el positivismo tóxico!

“Don´t worry, be happy!”. “Hoy va a ser un buen día”. “Agradece todo lo positivo en esta vida”. Imágenes acompañadas de estos y otros mensajes parecidos inundan nuestros muros en redes sociales. Casi siempre están acompañados de flores, personas sonriendo o atractivas ilustraciones. También hay videos y tutoriales de cómo ser feliz. Porque sí, millones de personas aún no confían en las vacunas anti-COVID-19 pero comparten por WhatsApp cadenas que si no compartes a Piolín vas a tener 7 años de mala suerte.

Sin irnos del tema, esta corriente que apela a la total iluminación del ser, a siempre sonreír, a olvidar los problemas, etcétera, se llama positivismo tóxico. Su mantra es poner nuestro foco de atención siempre en sentirnos bien, aunque las circunstancias sean adversas. Apela a no tener emociones incómodas, pensamientos negativos y olvidar los recuerdos tristes. Qué bonito, ¿verdad? Pues no lo es.

La felicidad como un estado de ánimo continuo e inagotable no solamente es un mito, sino que es hasta perjudicial. Cuidar de nuestro bienestar no quiere decir bloquear por completo las emociones negativas o las circunstancias que nos afecten; sino saber transitarlas de forma tal que salgamos más fuertes en los momentos de crisis.

En este sentido explica un artículo del diario estadounidense Huffington Post que todo el espectro de emociones (incluidas las llamadas negativas o incomodas) son necesarias para tomar decisiones y llevarlas a cabo:

“Permitirse el sentir todas tus emociones fomenta la resiliencia, que es la capacidad de adaptarnos y superar las situaciones adversas. Negar continuamente todo lo negativo que sentimos en circunstancias difíciles es agotador y además hace que bloques las emociones. El problema es que a medio plazo tampoco sentirás las emociones positivas y te sentirás apático. No experimentas lo malo, pero tampoco lo bueno. Y la vida es sentir, lo contrario el sobrevivir”.

En entrevista con la BBC, la psicóloga británica Sally Baker explica que permitirnos solo las expresiones positivas es deshonesto y agotador. Además, no nos permite crear resiliencia, es decir, la capacidad de resistir y superar las situaciones adversas.

«Nos aísla de nosotros mismos, de nuestras auténticas emociones. Nos escondemos detrás de la positividad para mantener a otras personas lejos de una imagen que nos muestra imperfectos», comenta Baker. Ello también influye de manera negativa en las relaciones interpersonales y las perjudica, porque al no permitirse sentir no puede generar empatía con los demás.

Asimismo, puede tener un efecto de bola de nieve. El Dr. Konstantin Lukin explica que las emociones son información que nos avisa lo que está sucediendo en ese momento, pero no nos indican cómo actuar o reaccionar. De ahí que para el individuo que las reprime durante mucho tiempo puede llegar a ser una situación insostenible.

Las redes sociales

Soy una gran consumidora de redes sociales y una usuaria activa en varias plataformas, sobre todo, Facebook e Instagram. Tengo cero tolerancia con el bullying y detesto el empleo del morbo para viralizar contenidos a través de la explotación de imágenes de niños enfermos, animales golpeados y personas con discapacidades. Además, soy una fiel defensora de la convivencia digital respetuosa.

Precisamente, huyendo de todo lo anterior, en muchas ocasiones he sido víctima del positivismo tóxico en redes al estar sobreexpuesta a contenidos aparentemente inofensivos pero que por acumulación crean (en mayor o menor medida) disonancia entre la realidad del usuario y lo que ve en la pequeña pantalla.

Es más que sabido la influencia e impacto que tienen las redes sociales sobre los usuarios. Psicólogos e investigadores coinciden que las personas sienten la presión de que todo siempre tiene que ser positivo, grandioso, especial y brillante. De no ser así se sienten rechazados, excluidos: “De esta manera, esos sentimientos negativos se vuelven cada vez más tabú, aun cuando existen”, expresa la especialista Linda Leinweber, quien opina que esta es una de las razones por las cuales las enfermedades psicológicas están tan estigmatizadas en el mundo actual.

Todos los extremos son malos

¡Ojo! Es importante no confundir el positivismo tóxico con la psicología positiva. Esta última es una corriente que se popularizó en los años noventa del siglo pasado por Martin Seligman, entonces presidente de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA), quien trabajó mucho con temas de depresión y dio un prisma diferente para abordar diferentes problemas, situaciones o patologías.

Seligman defendía que la psicología necesitaba dar un nuevo paso para estudiar desde un punto de vista científico todo aquello que le hace feliz al ser humano. En su libro Niños pesimistas (1995) explicaba que el pesimista no nace, sino que se hace por distintas circunstancias de la vida. Además, decía que podemos combatir ese pesimismo y transformar nuestros pensamientos negativos en otros más positivos.

El psicólogo español Antonio Rodellar, especialista en trastornos de ansiedad e hipnosis clínica, comenta a la BBC que con el paso de los años se distorsionó la idea anterior: «Enfocarse en los aspectos positivos de las diferentes situaciones que van ocurriendo en la vida puede ser terapéutico y constructivo. El problema es que llevado al extremo puede generar una baja capacidad de afrontar situaciones negativas.

«La psicología positiva aplicada correctamente es una práctica muy útil, pero de forma indiscriminada genera una visión muy parcial de la realidad y una sensación de indefensión. Negar las situaciones dolorosas y dañinas de la vida es como ver la realidad con solo un ojo», aclara.

Hay días buenos y días malos. La vida no siempre es justa. Aparentar que todo siempre está bajo control en nuestras vidas, no es saludable, y mucho menos, echarnos a morir en un rincón pensando que el mundo es inhóspito y cruel.

Lo primero es no dejar de tener claro que lo que vemos en las redes sociales es solo una representación milimétrica, corregida y filtrada del bellísimo e imperfecto caos que es la vida real. Compartir o consumir una imagen/video que incite a la felicidad, belleza y equilibrio no es dañino siempre y cuando no olvidemos que nuestro verdadero bienestar no viene de ningún tipo de validación externa.

En momentos de duelo, miedo o incertidumbre acepta cómo te sientes. El psicólogo Antonio Rodellar propone hacer un ejercicio de conciencia: «Ser consciente de cuál es la situación y la emoción que estás viviendo. No negar que hay algo malo que está ocurriendo, no mirar para otro lado, pero tampoco quedarte estancado en esa emoción negativa.

«Las emociones son información que tenemos que leer y entender para poder aplicar después una perspectiva constructiva y ver qué aprendizajes podemos extraer y cómo podemos generar un cambio a futuro».

Está bien no siempre estar bien.