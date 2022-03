Envía Unión Europea armamento a Kíev e impone nuevas sanciones contra Moscú

Ucrania recibe apoyo total de la Unión Europea. El respaldo se materializa en: envío de armamento a Kíev y la imposición de sanciones contra Moscú. Mientras, el presidente Volodímir Zelenski comentó la necesidad de compromisos para llegar a una solución del conflicto, en tanto prosigue el operativo militar ruso. Javier Ortiz nos trae el resumen de la jornada.

