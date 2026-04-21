Encuesta MICS actualiza cifras sobre niñez y mujeres en miles de hogares cubanos

Miles de hogares cubanos son encuestados actualmente como parte de la séptima ronda de la Encuesta de Indicadores Múltiples por Conglomerados (MICS, por sus siglas en inglés), un estudio que permitirá actualizar las cifras relacionadas con la situación de la niñez, la adolescencia y las mujeres en el país.

La implementación de este levantamiento estadístico, que ofrece una radiografía precisa y actualizada de la infancia y otros contextos familiares, se ha extendido hasta el próximo mes de mayo con el objetivo de recopilar datos esenciales para la formulación y evaluación de políticas públicas orientadas al bienestar de estos grupos poblacionales.