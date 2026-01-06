Encabeza Díaz-Canel primer encuentro del año contra enfermedades trasmitidas por vectores

 

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este lunes el primer encuentro del año con expertos de diferentes áreas del conocimiento, que ponen su saber en el enfrentamiento de las enfermedades transmitidas por vectores, como el dengue y el chikungunya.

En el intercambio, realizado en el Palacio de la Revolución, en la capital, los especialistas informaron sobre la actual situación y los pronósticos de las arbovirosis en el país, entre otros temas.

