Empresa Cuba-Pétroleo distribuye diésel y ¨fuel¨ para la generación de electricidad

La Empresa Comercializadora de la Unión Cuba-Petróleo distribuye productos derivados, obtenidos en la Refinería de Cienfuegos, principalmente diésel y ¨fuel¨, con destino a emplazamientos de generación de electricidad y a la economía nacional.
La Empresa Comercializadora de la Unión Cuba-Petróleo distribuye productos derivados, obtenidos en la Refinería de Cienfuegos, principalmente diésel y ¨fuel¨, con destino a emplazamientos de generación de electricidad y a la economía nacional.
Cartelera de hoy
Más vistos