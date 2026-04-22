Empresa Cuba-Pétroleo distribuye diésel y ¨fuel¨ para la generación de electricidad

La Empresa Comercializadora de la Unión Cuba-Petróleo distribuye productos derivados, obtenidos en la Refinería de Cienfuegos, principalmente diésel y ¨fuel¨, con destino a emplazamientos de generación de electricidad y a la economía nacional.

Jóvenes de Cuba ratifican respaldo a la Revolución con #MiFirmaPorLaPatria

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Trabajadores y cuadros del Comité Nacional de la Unión de Jóvenes Comunistas plasmaron hoy sus rúbricas en respaldo al movimiento #MiFirmaPorLaPatria
Redacción Caribe
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Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba ratificaron su compromiso de defender la Patria

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Los trabajadores del Ministerio de Finanzas y Precios de Cuba ratificaron su compromiso de defender la Patria, ante las amenazas del gobierno de Estados Unidos, durante la conmemoración del aniversario 32 de su fundación.
Redacción Caribe
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Raúl Castro felicitó a los miembros del Ejército Oriental que arriba a su aniversario 65

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Este martes, el Ejército Oriental de Cuba, cumple 65 años de fundado.
Redacción Caribe
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