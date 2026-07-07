China urge a EE. UU. a detener el bloqueo contra Cuba en vísperas del debate especial en la ONU

China instó este lunes a Estados Unidos a detener de inmediato el bloqueo económico, la coerción y la presión contra Cuba.

En vísperas de la sesión de debate especial en la ONU, solicitada por la mayor de las Antillas para tratar el tema, la portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Mao Ning, denunció las medidas coercitivas unilaterales de Washington.

La portavoz condenó el aumento del cerco estadounidense a La Habana y añadió que sus consecuencias generan preocupación en la comunidad internacional. Mao Ning instó a EE. UU. a dejar de violar los derechos del pueblo cubano con sanciones que no tienen respaldo ni fundamento legal.

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