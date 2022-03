El patrimonio de Camagüey con Alejandro García Gutiérrez desde Audiovisuales Príncipe

POR JOSÉ LUIS ÁLVAREZ SUÁRES, ESTUDIANTE DE PERIODISMO

Desde Audiovisuales Príncipe de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey (OHCC), un joven difunde las mejores historias asociadas al patrimonio. Para rendir honores a su tierra natal, va tras las huellas del pasado en estrecha complicidad con la imagen y el sonido, para luego compartir sus experiencias a través de la televisión local y nacional.

En diciembre de 2021 obtuvo la Licenciatura en Periodismo por la Universidad de Camagüey Ignacio Agramonte y Loynaz, pero mucho antes de ese importante momento había decidido la línea temática a desarrollar desde la condición de profesional. Fue en el segundo año de la carrera cuando unas prácticas laborales crearon el vínculo que mantiene con la OHCC hasta hoy. Su nombre: Alejandro García Gutiérrez, tal y como lo refleja el título de oro que avala la conclusión de estudios universitarios.

–¿Cuál es la misión de Audiovisuales Príncipe?

–Audiovisuales Príncipe es el grupo de comunicación de la OHCC. La Oficina tiene este proyecto que se encarga de divulgar todo lo que hace, con tres soportes fundamentales: su sitio web; su radio, que en este caso es a través de radiobases en el Centro Histórico; y la parte audiovisual que tiene dos vertientes: una informativa que es la que hago y otra de materiales como cápsulas, spots promocionales, documentales, o sea, trabajos audiovisuales que se alejan un poco de la parte informativa.

–¿Cómo llegas a asumir la responsabilidad de mostrar el patrimonio camagüeyano a través de la realización audiovisual?

–En mayo de 2019, a finales del segundo año de la carrera, entré a hacer mis prácticas laborales en Audiovisuales Príncipe y ahí se creó un vínculo. Fueron cinco semanas de prácticas muy buenas, en el sentido del apoyo que recibí, y ahí surgió la idea de poder quedarme colaborando con ellos de alguna manera. Desde julio de 2019 me encargo de la parte informativa audiovisual. Al graduarme, inicio el proceso para hacer el cambio de ubicación laboral para la Oficina del Historiador. En definitiva, estoy trabajando ya, a la espera de que se terminen esos trámites.

–Principales proyectos en los que estás involucrado como parte de las actividades por el 25 aniversario de la Oficina del Historiador de la Ciudad de Camagüey.

–Aconteció un gran evento que se hace anual, pero que el año pasado no se hizo por las limitaciones de la pandemia. Se trata de la XV edición del simposio “Desafíos en el manejo y gestión de ciudades” que tradicionalmente se realiza los primeros días de febrero junto al cumpleaños de la otrora villa de Santa María del Puerto del Príncipe que es el día 2. Sin embargo, este 2022 por la característica de que el día 24 de febrero se cumplió el aniversario 25 de la Oficina del Historiador, se decidió trasladar el simposio a esta fecha.

Para celebrar el 25 aniversario también se contempla una serie de proyectos de alto valor patrimonial. Por ejemplo, se inauguró el Centro de Interpretación del Patrimonio en el Cementerio General de Camagüey, el más antiguo aún en explotación. Todas las personas que visiten el Centro podrán conocer y tener información de primera mano sobre el patrimonio camagüeyano. También se fundó el Museo Ferroviario que es un proyecto grandísimo que recoge casi todo el patrimonio del medio de transporte en Camagüey. Lo más novedoso que proponen estas obras es el uso de las nuevas tecnologías con un enfoque hacia la inclusión, o sea, pueden acceder al conocimiento personas con discapacidad visual o auditiva.

De igual forma, comienzan a funcionar en la provincia varias aulas que incorporan las nuevas tecnologías para funcionar como centros investigativos y de estudios. Son un importante respaldo para las Aulas Patrimoniales, proyecto de la OHCC con algunas escuelas, que permite seleccionar algunos grupos de estudiantes a los que se le imparten temas referentes al patrimonio que normalmente no se dan en las instituciones educativas.

–¿Qué significado le atribuyes al acto de mostrar la historia de Camagüey a las personas de allí, del resto de Cuba y el mundo?

–Audiovisuales Príncipe tiene un convenio de trabajo con el Sistema Informativo de la Televisión Cubana (SITVC) y también con el telecentro local. Todos los materiales de corte informativo que se realizan salen tanto en la televisión camagüeyana como en los distintos espacios del SITVC y Canal Caribe.

Divulgar el patrimonio de Camagüey es uno de los retos más grandes que he tenido, sobre todo por la riqueza en este sentido que tiene la ciudad en la que, por ejemplo, un fragmento del Centro Histórico es reconocido como Patrimonio Cultural de la Humanidad, y que tiene ya más de 20 Monumentos Nacionales. Es un gran reto y que poco a poco las personas me identifiquen como quien divulga el patrimonio, es una de las cosas más bonitas que me ha pasado, aunque no soy el único que lo hace. El principal objetivo del proyecto y que tiene mi labor y la de mis compañeros desde los demás formatos es sensibilizar a las personas sobre el cuidado del patrimonio, porque es importante preservar cada ejecución que haga la Oficina y cualquier institución, porque es necesario que se respete y se le rinda tributo a esos lugares.

–¿Cuánto has podido aprender durante la labor investigativa que realizas?

–Mi ejercicio de culminación de estudios era un Portafolio sobre materiales que había hecho en Audiovisuales Príncipe. Después, la Universidad decidió que los estudiantes con cierta nota y título de oro quedaran exentos del trabajo final, y por eso no tuve que terminarlo, aunque ya estaba casi listo mi ejercicio.

Ha sido una experiencia tremenda realizar las investigaciones en que se sustentan los materiales históricos. Cada día aprendo más, aunque hablar del pasado es complicado porque tienes que reflejar momentos que no viviste. Entonces, hacerlo a partir de la vivencia de quien lo cuenta, siempre es un reto, es complicado. Además, es importante hablar también de grandes obras, de cómo llega hasta hoy la estatua del parque Agramonte que es símbolo de Camagüey, cómo se mantiene el pedestal de Joaquín Agüero, cómo se hicieron cada uno de esos monumentos.

Para mi cultura general integral resulta una experiencia maravillosa y también para mi formación profesional. Cuando empecé a estudiar la carrera mi idea era inclinarme más por el Deporte, de hecho en primer año hice periodismo deportivo en las páginas del periódico Adelante, pero al final la historia y la Oficina con un colectivo tremendamente bueno me cautivaron, me atraparon, y por eso es que decidí quedarme, para seguir tratando de sensibilizar a las personas, para que amen el patrimonio y para que disfruten también de la historia tanto como lo hago yo.