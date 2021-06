El hombre dragón ¿nuestro pariente más cercano?

Es noticia en la comunidad científica el hallazgo de un cráneo en el noroeste de China perteneciente a una especie humana recién descubierta que han bautizado como Homo longi, u “hombre dragón”, y que pudiera reemplazar a los neandertales como los parientes más cercanos del ser humano actual.

La pieza llegó a manos de Ji Qiang, profesor e investigador de la Universidad GEO de Hebei, a través de un granjero de la zona que quiso cerciorarse de su protección. El campesino al entregarlo a los científicos contó que el cráneo había sido encontrado por un compañero de su abuelo en 1933 a orillas del río Songhua de la ciudad de Harbin, en la provincia china de Heilongjiang.

Durante 85 años estuvo resguardado en un pozo para evitar que cayera en manos del ejército japonés. Hasta que en 2018 fue entregado al profesor Ji Qiang.

#FossilFriday The beautifully preserved Harbin skull from China. Found in 1933 and then apparently hidden down a well for the next 80 years or so… https://t.co/QqOcJa4JHF

— Chris Stringer (@ChrisStringer65) August 7, 2020