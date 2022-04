La jornada de hoy de la Serie Nacional de Béisbol comenzó desde las 10 de la mañana con los desafíos Villa Clara frente a Industriales en el Latino y Cienfuegos frente a La Isla de La Juventud en Nueva Gerona. Más detalles en este segmento de noticias deportivas.

ARVE Error: The [[arve]] shortcode needs one of this attributes av1mp4, mp4, m4v, webm, ogv, url