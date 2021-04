El Carácter de la naciente Revolución

El 16 de abril de 1961, el Comandante en Jefe Fidel Castro Ruz, declaró el Carácter Socialista de la Revolución. Horas más tarde el pueblo cubano defendería con su sangre en las arenas de Playa Girón un proceso histórico que se declaró con los humildes, por los humildes y para los humildes.

Durante el sepelio de las víctimas del ataque a los aeropuertos José Martí y Ciudad Libertad, en La Habana, y el Antonio Maceo de Santiago de Cuba, preludio de la invasión mercenaria, una multitud se congregó en la esquina de 23 y 12 para despedir a sus hermanos caídos.

Los sucesos del día anterior aceleraron el proceso que se venía fraguando dentro en medio de constantes agresiones y sabotajes en toda la geografía nacional, pagados y pergeñados por el imperio.

Aviones de las fuerzas armadas de Estados Unidos bombardearon bajo camuflaje las bases áreas ubicadas en Ciudad Libertad, San Antonio de los Baños y Santiago de Cuba, asesinando a siete cubanos e hiriendo a más de 50.

En el sepelio de las víctimas de los bombardeos, el silencio electrizado reinante a la escucha de las palabras del líder se trocó en fusiles alzados y en un clamor de aprobación unánime y firme al hablar de la decisión de tomar el camino del socialismo.

En ese escenario el Comandante en Jefe expresó:

“Lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es que estemos aquí, lo que no pueden perdonarnos los imperialistas es la dignidad, la entereza, el valor, la firmeza ideológica, el espíritu de sacrificio y el espíritu revolucionario del pueblo de Cuba”.

“Eso es lo que no pueden perdonarnos, que estemos ahí en sus narices ¡y que hayamos hecho una Revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos!”

“¡Y que esa Revolución socialista la defendemos con esos fusiles!; ¡y que esa Revolución socialista la defendemos con el valor con que ayer nuestros artilleros antiaéreos acribillaron a balazos a los aviones agresores”.

“Y esa Revolución, esa Revolución, esa Revolución no la defendemos con mercenarios; esa Revolución la defendemos con los hombres y las mujeres del pueblo”.

En sus palabras reafirmó el carácter socialista de la Revolución al exclamar:

“Compañeros obreros y campesinos: esta es la revolución socialista y democrática de los humildes, con los humildes y para los humildes. Y por esta revolución de los humildes, por los humildes y para los humildes, estamos dispuestos a dar la vida”.

Las palabras de Fidel quedaron para la historia, y la convicción y anuencia de los cubanos, igualmente:

(…) “Y que hayamos hecho una revolución socialista en las propias narices de Estados Unidos, y que esa revolución socialista la defendemos con esos fusiles, y que esa revolución socialista la defendemos con el valor con que ayer nuestros artilleros anti aéreos acribillaron a balazos a los aviones agresores”, expresó entonces.

Esto significó el punto de partida de la maduración política del pueblo cubano, que definió el rumbo de su lucha por la independencia y el socialismo.

¿Qué valores distinguen al Socialismo cubano?

La resiliencia:

Eso ha permitido enfrentar al imperio más poderoso de la historia y lo hemos demostrado cada vez que en la ONU se condena el bloqueo contra Cuba, cada vez que sobrevivimos y logramos salir adelante.

El humanismo: La búsqueda de una relación entre lo individual y lo social. Cuba es un país que se ha construido sobre la base de la igualdad para todos y que ha puesto todos sus bienes a disposición del pueblo.

La Solidaridad:

Tanto interna como internacional. Cuba se ha destacado por su actitud solidaria con otras naciones en el enfrentamiento en desastres naturales, guerras y otras eventualidades.

Justicia social:

puerta de entrada, pieza clave del socialismo en Cuba. Esta ha sido la brújula que ha marcado cualquier tipo de transformación económica.

La unidad del pueblo:

Resulta indisoluble la relación entre el pueblo y la vanguardia, ha sido así desde los tiempos de Mella, Villena y Guiteras. Nuestro socialismo es la creación histórica del pueblo.