El bloqueo de Estados Unidos contra Cuba es un crimen de lesa humnanidad

Como un crimen de lesa humanidad en ejecución, calificó el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, al bloqueo de Estados Unidos contra Cuba.

En conferencia de prensa ante 24 medios de 12 países, el canciller anunció que la Asamblea General de Naciones Unidas debatirá sobre la necesidad de poner fin a esa política de asfixia, y denunció la persecución estadounidense para impedir dicha sesión, mientras obstaculiza las relaciones de otros países con La Habana.

El jefe de la diplomacia ratificó el apego de Cuba a la paz, el diálogo y el multilateralismo.

Foto tomada de Prensa Latina.