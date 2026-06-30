Ejecutan acciones en Cuba para enfrentar averías por roturas de transformadores monofásicos

La Unión Eléctrica aplica un conjunto de acciones, para enfrentar elevadas cifras de averías en transformadores monofásicos. Esos equipos modifican voltajes distribuidos en redes, para el consumo de la energía, en viviendas y entidades de la economía. Especialistas señalan que el problema está asociado, al actual comportamiento del Sistema eléctrico Nacional, a la época del año donde ocurren frecuentes tormentas con descargas eléctricas atmosféricas y al sostenido aumento de demandas, en hogares y en Centros operados por actores económicos.

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