Economistas y contadores se suman a movimiento «Mi firma por la patria»

Múltiples instituciones del país se han sumado a la convocatoria de la sociedad civil cubana para el movimiento «Mi firma por la patria». Entre ellas la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la ANEC.
Foto tomada de Prensa Latina
Múltiples instituciones del país se han sumado a la convocatoria de la sociedad civil cubana para el movimiento «Mi firma por la patria». Entre ellas la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la ANEC.
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