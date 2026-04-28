Economistas y contadores se suman a movimiento «Mi firma por la patria»

Múltiples instituciones del país se han sumado a la convocatoria de la sociedad civil cubana para el movimiento «Mi firma por la patria». Entre ellas la Asociación Nacional de Economistas y Contadores de Cuba, la ANEC. 

Foto tomada de Prensa Latina

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