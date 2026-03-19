Donativo europeo aliviará carencias en hospital materno de La Habana

El Hospital Docente Ginecobstétrico «Ramón González Coro», centro de referencia nacional para la atención a las embarazadas de alto riesgo, recibió una donación de insumos médicos y artículos de primera necesidad provenientes de Europa.

La institución acogió a una representación de la sección europea del convoy Nuestra América, que llegara a Cuba con unas cinco toneladas de insumos médicos y artículos de primera necesidad.

El director de la institución, el doctor Otto Rafael Recio Rodríguez, explicó a los visitantes que el centro atiende a niños con bajo peso al nacer y a embarazadas con diagnóstico de cáncer, cardiopatías, diabetes y otras patologías complejas; procedentes de todo el país, y esto a pesar del férreo bloqueo estadounidense por asfixiar los servicios de salud de Cuba.

El directivo explicó que los donativos contribuirán a paliar las carencias en el corto plazo, e insistió en que el centro enfrenta un desgaste sistemático debido al bloqueo que aplica EE. UU. con saña contra el pueblo cubano.

Más detalles en video:

Jóvenes ingenieros asumen primeras responsabilidades en parque fotovoltaico de Sancti Spíritus

  • Sin comentarios
Dos jóvenes ingenieros civiles de la Empresa de Construcción y Montaje de Sancti Spíritus asumen sus primeras responsabilidades profesionales en uno de los parques solares de la provincia, en un contexto de impulso a las fuentes renovables de energía en el territorio.
Redacción Caribe
Leer más

Registran nuevo sismo perceptible en Guantánamo y Santiago de Cuba

  • Sin comentarios
La red de estaciones del Servicio Sismológico Nacional Cubano registró un terremoto perceptible en la noche de este miércoles, localizado en el extremo oriental del país.
Redacción Caribe
Leer más

Nuevas medidas de transporte priorizan asistencia médica

  • Sin comentarios
Eduardo Rodríguez Dávila, ministro del Transporte, informó en la «Mesa redonda» sobre la implementación de Directivas de Gobierno en el sistema transportista.
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
15:00 REVISTA EN TIEMPO REAL.
16:00 LA EPOPEYA DE ANGOLA
16:30 CARIBE NOTICIAS
● EN VIVO
17:00 ENLACE NACIONAL.
17:30 DOCUMENTAL ¨HABANA VIEJA¨

Más vistos

Funcionarios cubanos han sostenido conversaciones con representantes del Gobierno de los EE. UU., informó Díaz-Canel

Presidente de Cuba abordará temas de la agenda nacional e internacional

Frente frío traerá intensas lluvias a Cuba

Cuba se mantiene en la búsqueda de alternativas para garantizar la vitalidad del país, afirma Díaz-Canel