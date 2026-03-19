Donativo europeo aliviará carencias en hospital materno de La Habana

El Hospital Docente Ginecobstétrico «Ramón González Coro», centro de referencia nacional para la atención a las embarazadas de alto riesgo, recibió una donación de insumos médicos y artículos de primera necesidad provenientes de Europa.

La institución acogió a una representación de la sección europea del convoy Nuestra América, que llegara a Cuba con unas cinco toneladas de insumos médicos y artículos de primera necesidad.

El director de la institución, el doctor Otto Rafael Recio Rodríguez, explicó a los visitantes que el centro atiende a niños con bajo peso al nacer y a embarazadas con diagnóstico de cáncer, cardiopatías, diabetes y otras patologías complejas; procedentes de todo el país, y esto a pesar del férreo bloqueo estadounidense por asfixiar los servicios de salud de Cuba.

El directivo explicó que los donativos contribuirán a paliar las carencias en el corto plazo, e insistió en que el centro enfrenta un desgaste sistemático debido al bloqueo que aplica EE. UU. con saña contra el pueblo cubano.

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