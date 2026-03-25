Diputados españoles rechazan en el Congreso la política injerencista de EE. UU. contra Cuba

Durante una sesión en el Congreso de España sobre la guerra en Medio Oriente, varios diputados rechazaron la política hostil e injerencista del gobierno de Estados Unidos contra Cuba, en un contexto donde algunos preguntaron por la postura del gobierno español ante la situación actual por la que atraviesa Cuba ante el recrudecimiento del bloqueo económico impuesto por Washington.

En la cita, señalaron la solidaridad internacional cubana con diferentes naciones del mundo durante etapas muy complejas como la pandemia de la covid-19, al tiempo que la jornada evidenció el respaldo de fuerzas políticas progresistas a la isla y la vigencia del reclamo por el fin del cerco unilateral.

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