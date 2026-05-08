Díaz-Canel: Medidas de EE. UU. agravan situación en Cuba pero fortalecen la resistencia socialista

El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este jueves que las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos agravan la situación en el archipiélago, pero reafirman la voluntad del pueblo cubano de defender su soberanía y sistema socialista.

A través de su cuenta en X, calificó las medidas como una «agresión unilateral» contra una nación que solo busca vivir en paz, sin interferencia extranjera.

Las declaraciones se produjeron después de que el Departamento del Tesoro de EE. UU. incluyera a las empresas cubanas Gaesa y MoaNickel S.A. en su lista de sanciones, ampliando las restricciones a sectores clave como energía, minería y finanzas.

Estas disposiciones, derivadas de una orden ejecutiva de Donald Trump, también permiten penalizar a bancos internacionales que negocien con entidades sancionadas, amenazándolos con exclusiones del sistema financiero en dólares.

El Gobierno cubano calificó las medidas de «genocidas» y «crimen internacional», en tanto responsabilizó a Washington de buscar la asfixia económica del país para justificar futuras acciones, incluso militares.

El canciller, Bruno Rodríguez, rechazó las declaraciones del secretario de Estado Marco Rubio, quien negó un «bloqueo petrolero» mientras impulsaba las sanciones, y advirtió que EE. UU. podría desencadenar una crisis humanitaria para escalar su intervención.

Foto: Yusmilis Dubrosky / Cubadebate

 

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