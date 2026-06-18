Díaz-Canel: los cubanos no nos convocamos solamente a resistir, sino también a crear y a producir

Los cubanos no nos convocamos solamente a resistir, sino también a crear, a producir, a decidir, a fiscalizar, a prosperar y a transformar.

Así lo afirmó el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, al clausurar el Pleno Extraordinario del Comité Central de la organización política, que aprobó la propuesta de transformaciones económicas y sociales para enfrentar y superar la actual situación que vive Cuba como consecuencia del recrudecimiento del bloqueo estadounidense.

Foto tomada de Presidencia Cuba.