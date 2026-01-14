Díaz-Canel firma libro de condolencias en homenaje a los mártires de agresión contra Venezuela

El primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, firmó en la embajada de la República Bolivariana de Venezuela en Cuba, el libro de condolencias abierto en homenaje a los héroes y mártires de ambos países que ofrendaron sus vidas durante la agresión militar de los Estados Unidos al hermano pueblo.

Acompañaron al mandatario el presidente de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández; el primer ministro, Manuel Marrero Cruz; el secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda; y el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla; todos, miembros del Buró Político. Estuvo presente también el jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central del Partido, Emilio Lozada García.