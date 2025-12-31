Díaz-Canel felicita al pueblo cubano por aniversario 67 de la Revolución

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, extendió una felicitación al pueblo cubano por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su mensaje, evocó el pensamiento del Líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en vísperas del año de su centenario, compartiendo la reflexión: “Año nuevo en Cuba es sinónimo de triunfo. Renovemos la tradición este 2026, Año del Centenario de Fidel. Porque un pueblo noble, que resiste y crea, lo merece. ¡Venceremos!”.

El Jefe de Estado convocó además a recibir el nuevo año 2026 en un espíritu de unidad.

Más detalles en video:

Cuba en 2025: Resumen nacional

  • Sin comentarios
Cuba en 2025: Resumen nacional
Redacción Caribe
Leer más

Recuerdan en Cuba rendición de la tiranía hace 67 años en Sancti Spíritus

  • Sin comentarios
Recuerdan en Cuba rendición de la tiranía hace 67 años en Sancti Spíritus
Redacción Caribe
Leer más

Presidente Díaz-Canel felicitó al pueblo de Cuba por nuevo aniversario de la Revolución

  • Sin comentarios
Presidente Díaz-Canel felicitó al pueblo de Cuba por nuevo aniversario de la Revolución
Redacción Caribe
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


En Vivo

Cartelera de hoy
19:00 Mesa Redonda
20:00 Ntv EmisiÓn Estelar
21:00 Revista Especial De Fin De AÑo "con Todos: JÓvenes, PaÍs Y CreaciÓn"
● EN VIVO
22:50 Programa Resumen Internacional 2025
23:20 Programa Resumen Nacional 2025

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba