Díaz-Canel felicita al pueblo cubano por aniversario 67 de la Revolución

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, extendió una felicitación al pueblo cubano por el aniversario 67 del Triunfo de la Revolución, a través de su cuenta oficial en la red social X.

En su mensaje, evocó el pensamiento del Líder histórico de la Revolución Cubana, Fidel Castro Ruz, en vísperas del año de su centenario, compartiendo la reflexión: “Año nuevo en Cuba es sinónimo de triunfo. Renovemos la tradición este 2026, Año del Centenario de Fidel. Porque un pueblo noble, que resiste y crea, lo merece. ¡Venceremos!”.

El Jefe de Estado convocó además a recibir el nuevo año 2026 en un espíritu de unidad.

Más detalles en video: