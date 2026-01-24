Díaz-Canel encabeza reuniones partidistas en Matanzas y Mayabeque para evaluar acuerdos del XI Pleno

Los Comités Provinciales del Partido Comunista de Cuba en Matanzas y Mayabeque celebraron plenos extraordinarios de sus respectivos órganos de dirección, con el objetivo central de evaluar la implementación de los acuerdos adoptados en el XI Pleno del Comité Central y aprobar las acciones concretas para el presente año, encaminadas a impulsar el desarrollo socioeconómico en ambos territorios.

Las sesiones de trabajo estuvieron presididas por el primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, junto al miembro del Buró Político y secretario de Organización del Comité Central, Roberto Morales Ojeda.

Durante los debates, se realizó un exhaustivo análisis del estado de cumplimiento de los acuerdos del XI Pleno, identificándose avances, persistentes dificultades y áreas que requieren mayor atención. A partir de este diagnóstico, los plenos extraordinarios aprobaron los planes de acción para el 2026, los cuales deberán traducir las directrices nacionales en proyectos y metas específicas adaptadas a las potencialidades y necesidades de cada territorio, con especial énfasis en la eficiencia económica, la sustitución de importaciones, la producción de alimentos y el bienestar de la población.

Estos encuentros forman parte del proceso permanente de control y ajuste de la labor del Partido, y se enmarcan en la preparación de las estructuras de base para enfrentar los desafíos del actual año, definido por la máxima dirección del país como un período de intenso trabajo y consolidación de los proyectos de desarrollo.

Más detalles en video: