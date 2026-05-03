Díaz-Canel asiste a inauguración de viviendas modulares que revitalizan comunidad habanera

Dos jóvenes trabajadoras, madres solteras y jefas de familia recibieron esta tarde las dos primeras viviendas modulares construidas en La Habana a partir de contenedores marítimos de último uso, una iniciativa que demuestra la viabilidad de esta alternativa para dar respuesta a corto plazo a las necesidades crecientes de vivienda en el país.

Alina Hinojosa Cardona y Nerelys Madan Catalá, visiblemente emocionadas, agradecieron con pocas palabras y muchas lágrimas la entrega de sus nuevos hogares, ubicados en la barriada de Nuevo Vedado, en un acto que contó con la presencia del primer secretario del Comité Central del Partido y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez.

Alina, madre de dos adolescentes, residía hasta ahora en un cuartico en mal estado y en condiciones de hacinamiento, una situación que no le impidió educar y guiar a sus hijos con esmero, mantener un destacado desempeño laboral y liderar el comité de base de la UJC en su centro de trabajo, organización a la que ingresó desde los 14 años de edad.

Por su parte, Nerelys Madan Catalá, de oficio secretaria y quien desde los 22 años se desempeñó como delegada de su circunscripción por dos mandatos, residía desde hacía más de 13 años en un albergue junto a numerosas familias. Ahora dispone de un hogar confortable para el mayor bienestar de su niño y su anciana madre.

Al concluir el sencillo acto, el mandatario cubano fue al encuentro de vecinos de Nuevo Vedado que deseaban saludarlo, con quienes compartió las victoriosas jornadas protagonizadas por el pueblo cubano en estos días con la marcha del Primero de Mayo y el movimiento masivo de “Mi firma por la patria”.

Un programa que entusiasma

En la inauguración también participaron los miembros del Buró Político, Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Roberto Morales Ojeda, secretario de Organización del Comité Central; el general de Cuerpo de Ejército Lázaro Alberto Álvarez Casas, ministro del Interior; y el general de División José Amado Ricardo Guerra, secretario del Consejo de Ministros, entre otras autoridades.

Ambas casas, una contigua a la otra, presentan diseños diferentes y fueron habilitadas con materiales diversos. En su construcción se utilizaron remanentes de procesos inversionistas del turismo y tecnologías desarrolladas por las Fuerzas Armadas Revolucionarias, cuyo ministro, el general de Cuerpo de Ejército Álvaro López Miera, también miembro del Buró Político, supervisó más temprano la terminación de las obras.

Durante la ceremonia, el primer ministro Manuel Marrero Cruz recordó la génesis del programa, desencadenado por sugerencias del Comandante de la Revolución Ramiro Valdés Menéndez y que derivó en el reuso de los contenedores marítimos en los que se importan las partes y piezas de los parques de paneles solares fotovoltaicos enviados por la República Popular China.

El primer ministro ponderó las potencialidades del Programa de viviendas modulares, aunque precisó que “no va a la velocidad que se quiere; se está haciendo, pero se puede realizar más rápido”, aseguró.

Marrero Cruz comentó que las viviendas, construidas en apenas un mes, se levantaron en una esquina que, como dicen los cubanos, “estaba casi perdida”, pero que ahora ha sido revitalizada por una urbanización que incluyó beneficios para la comunidad, como la extensión del servicio de gas de la calle a casas vecinas, la jardinería y la siembra de árboles frutales.

Estas dos viviendas, expresó, han roto con varios mitos en torno al uso de contenedores marítimos para la construcción de viviendas en Cuba, una tecnología que es una práctica internacional. Destacó que, si bien son hogares modestos y pequeños, pueden ser bellos y cómodos; que pueden hacerse dentro de las ciudades sin romper las normas establecidas; y que esta es una política viable.

El proyecto y construcción de estas dos viviendas, afirmó Marrero Cruz, nos compromete y entusiasma para seguir adelante con este programa.

Los contenedores llegaron para quedarse

En un aparte con la prensa, la directora general de la Vivienda del Micons, Delilah Díaz Fernández, comentó que “el Programa para la construcción de viviendas modulares a partir de contenedores marítimos de último uso es un programa que ha venido diseñando, desarrollando e implementando el Estado cubano, el Ministerio de la Construcción y la Dirección General de la Vivienda a partir de la potencialidad que ofrece contar con este material que generalmente es un problema medioambiental, y la situación que tiene nuestro país con el déficit habitacional, que asciende a alrededor de 806 000 viviendas».

“Los contenedores marítimos de último uso –recordó la experta- son utilizados en el mundo entero para transformarlos en viviendas. Esta no es una iniciativa propia; hay una experiencia consolidada a nivel internacional, y a partir de esa experiencia y algunos desarrollos puntuales que teníamos en diferentes lugares, decidimos implementar el programa”.

Díaz Fernández informó que en el país ya hay liberados más de dos mil contenedores que van a tener este destino; actualmente se están transformando alrededor de 700 en diferentes talleres. Es una estrategia, añadió, donde el principal constructor ha sido el Micons, aunque también han intervenido otras entidades, incluido formas de gestión no estatal.

Las experiencias en este desarrollo, comentó la directiva, incluyen más de cien soluciones diseñadas por nuestro Frente de Proyectos, desde la construcción de edificios al confort térmico, a partir de las temperaturas que hay en el país en los momentos de mayor insolación y en los meses de mayor calor.

“Los contenedores llegaron para quedarse”, reiteró la directora general de la Vivienda del Micons, y precisó que una vez consumido el total de contenedores disponibles hoy para este fin, que son más de ocho mil, se prevé continuar el programa con otros que arriben a los puertos cubanos en condición de último uso.

Entre los principales beneficiarios, añadió, estarán personas que han perdido sus viviendas por eventos climáticos extremos; muchachas y muchachos egresados de las casas y hogares de niños sin cuidado parental; quienes han perdido su vivienda por derrumbes, y personas en situación de vulnerabilidad.

La experta señaló que el programa concibe que la disposición arquitectónica de las viviendas obedezca a la estructura del núcleo familiar, por ejemplo, que la cantidad de habitaciones esté en función de la composición familiar. Para la implementación de la estrategia, aclaró, se han estado desarrollando manuales de explotación y mantenimiento, pues si bien estas son estructuras duraderas, al igual que las viviendas tradicionales requieren pintura cada determinado período, atención a las humedades que pudieran surgir por los cambios de temperatura y otras problemáticas.