Dialoga Díaz-Canel con 80 trabajadores y resalta su papel frente al bloqueo

Previamente, el jefe de Estado y otros altos cargos se reunieron con unos 80 trabajadores de diversos sectores. La información fue dada a conocer por la cuenta de la Presidencia de la República en la red digital X.

Durante el diálogo, se contaron las experiencias en el enfrentamiento al bloqueo recrudecido de Estados Unidos contra nuestro país.Estuvieron representadas, entre otras, las ramas de la salud, cultura, educación, energía y turismo.

En el encuentro, Díaz-Canel calificó de «alto honor» el haberse reunido con quienes demuestran a diario la capacidad del pueblo cubano para superar los obstáculos.

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Foto de portada: Presidencia de Cuba 

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