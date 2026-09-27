Destaca Marrero Cruz integración y autonomía del sistema empresarial cubano

El miembro del Buró Político y primer ministro, Manuel Marrero Cruz, aseguró que las transformaciones económicas y sociales favorecen la integración, autonomía y diversidad del sistema empresarial cubano, y potencian la participación de todos los actores económicos en el desarrollo del país.

Así lo manifestó el jefe de Gobierno en la jornada de clausura del entrenamiento para los presidentes de Grupos Empresariales y Juntas de Gobierno, que sesionó durante tres días en la Escuela Superior de Cuadros del Estado y del Gobierno, en La Habana.

Durante su intervención, Marrero Cruz subrayó la importancia de consolidar un sistema empresarial más cohesionado, con mayor capacidad de decisión y adaptado a las condiciones actuales de la economía nacional, en un contexto marcado por limitaciones externas y la necesidad de incrementar la eficiencia productiva.

El entrenamiento, desarrollado a lo largo de tres jornadas, estuvo dirigido a fortalecer las competencias de los máximos responsables de los grupos empresariales y las juntas de gobierno, con énfasis en la gestión, la integración y el papel de estos actores en la estrategia de desarrollo económico y social del país.

Con este tipo de encuentros, el Gobierno cubano reafirma su voluntad de impulsar las transformaciones del modelo económico, fortaleciendo la autonomía del sistema empresarial y promoviendo la articulación de todos los actores económicos en función del desarrollo nacional.

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