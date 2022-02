Derechos y autonomía progresiva de los niños y las niñas en Cuba

El nuevo Código de las Familias de Cuba, en ningún caso refiere pérdida de los padres sobre el control de sus hijos o que el derecho de corrección vaya a desaparecer, sino que aboga por una crianza positiva y afectuosa. No quita derechos y sí suma responsabilidades. Las principales inquietudes de la población reflejan el desconocimiento sobre el significado de responsabilidad parental. En el caso de autonomía progresiva, alude al principio que habilita la determinanción de las niñas, niños y adolescentes a tomar decisiones por sí solos. En cada ámbito de disposiciones jurídicas que implique a los más pequeños de casa, se debe facilitar un proceso de escucha, de acuerdo con la madurez progresiva con la que ellos cuenten. Cada madre, padre o cualquier otra persona cuidadora, percibe con mucha claridad las habilidades para comprender, analizar y pensar, según el crecimiento y las etapas del desarrollo infantil. Si bien los niños no deben ser partícipes en los temas de adultos, sí deben ir recibiendo informaciones. Por supuesto, estas respuestas serán muy básicas cuando son pequeños, pero en la medida en que ellos crecen y pueden asimilar más conocimientos, deben ser más amplia su involucración. Cuando se practica una crianza donde escuchar a los hijos e hijas es algo normal, se promueve el crecimiento sicológico y, por ende, se obtiene mucha más colaboración de ellos en todas las actividades cotidianas. De esa manera sienten que son importantes y reciben un influjo positivo que los anima. De estos aspectos parte el concepto de autonomía progresiva en el nuevo Código de las Familias, de no tomar decisiones por ellos sin antes oírlos y entender cómo piensan, siempre de acuerdo con lo que pueden lograr de acorde a su edad y hasta dónde pueden llegar en entendimiento con el entorno. Ahora bien, se aclara, que la actualización de estas terminologías, no quieren decir, en ningún modo, que se haga lo que los niños quieren. Sigue muy claro, que los adultos están a cargo hasta tanto se alcance la mayoría de edad. La madurez o autonomía progresiva es un concepto que ayuda a concederles un mejor carácter de justicia a las decisiones que se adopten sobre niños, niñas y adolescentes, pero que no lo implica de modo literal lo que ellos desean; sin embargo, se los reconoce como sujetos de derecho.