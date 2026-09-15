Denuncia juventud cubana en Rusia impacto del bloqueo en niños y jóvenes

La primera secretaria de la Unión de Jóvenes Comunistas, Meyvis Estévez Echevarría, encabeza la delegación juvenil que participa en el Festival Mundial de la Juventud en Ekaterimburgo, Rusia.

En la cita, Estévez Echevarría denunció el impacto del recrudecido bloqueo económico, comercial, financiero y energético impuesto por Estados Unidos contra Cuba en los niños, adolescentes y jóvenes cubanos. “Cuba no es una amenaza, el Bloqueo sí”, afirmó.

En su agenda sostuvo encuentros bilaterales con altos directivos de Ministerios de Juventud y autoridades de instituciones y organizaciones juveniles de Rusia, China, Mozambique, Nicaragua y Zimbabwe. Presentó también la Red Juvenil Comunitaria y propuso fortalecer la cooperación en educación, ciencia, tecnología, innovación, voluntariado y comunicación.

La delegación cubana participó además en la inauguración de murales dedicados al comandante en jefe Fidel Castro Ruz, en el año de su centenario.

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