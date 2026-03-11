Delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos fueron recibidos por el presidente de Cuba

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este martes un encuentro con una delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que realiza una visita a #Cuba. Lo acompañaron, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ambos miembros del Buró Político. Presentes también, el Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, Emilio Losada García, y el Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Héroe de la República, Fernando González Llort.

 

Priorizan en Cuba atención a personas en situación de vulnerabilidad

La atención a las personas en situación de vulnerabilidad en Cuba tiene ante sí los retos del difícil contexto económico.
Talía González Pérez
La Habana implementa entrega de renglones reciclables para contribuir a la higienización

Contribuir a la higienizacion de la ciudad y crecer en la entrega de renglones reciclables son objetivos del sistema de gestión local que se implementa en la capital cubana.
Redacción Caribe
La UPEC entregó la distinción Félix Elmusa a periodistas de Cuba

La Casa de la Prensa en La Habana acogió la ceremonia de entrega de la Distinción Félix Elmusa
Lizet Márquez Gómez
