Delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos fueron recibidos por el presidente de Cuba

El Primer Secretario del Comité Central del Partido y Presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, sostuvo este martes un encuentro con una delegación de la Asamblea Internacional de los Pueblos, que realiza una visita a #Cuba. Lo acompañaron, el Secretario de Organización del Comité Central del Partido, Roberto Morales Ojeda, y el Ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, ambos miembros del Buró Político. Presentes también, el Jefe del Departamento de Relaciones Internacionales del Comité Central, Emilio Losada García, y el Presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos y Héroe de la República, Fernando González Llort.