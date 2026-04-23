Delegación cubana defiende en Ginebra avances en lucha contra la discriminación racial

Los días 23 y 24 de abril, Cuba presentará en Ginebra su informe periódico correspondiente al período 2018-2023 ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación Racial (CERD), en cumplimiento de sus obligaciones como Estado parte de la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial, ratificada por el archipiélago en 1972.

La vice primera ministra Inés María Chapman Waugh forma parte de la delegación, integrada, además por representantes del Tribunal Supremo Popular, la Fiscalía General de la República, los ministerios de Educación, Salud, Cultura y Relaciones Exteriores, así como representantes de la sociedad civil, detalló el sitio oficial de la Cancillería.

El informe es el resultado del trabajo conjunto de diversas instituciones, organismos y organizaciones vinculadas al Programa Nacional de lucha contra el Racismo y la Discriminación Racial «Color Cubano», coordinado con el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Desde presentación ante el CERD en 2018, Cuba ha impulsado reformas legislativas que fortalecen el marco jurídico e institucional para la protección de los derechos humanos, con especial énfasis en la igualdad y la no discriminación.

A pesar del reforzamiento del bloqueo económico, del cerco energético y de la retórica agresiva del Gobierno de Estados Unidos, el archipiélago mantiene su compromiso y cumplimiento de las obligaciones internacionales en materia de derechos humanos.

Durante el diálogo con el CERD, la delegación cubana se mostrará dispuesta a un intercambio abierto, objetivo y transparente, con el fin de continuar perfeccionando la sociedad y su obra de justicia social.