Declaración del Minrex: Cuba llama a detener agresión contra Irán y evitar escalada en Oriente Medio

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de #Cuba publicó este sábado la siguiente declaración, que leemos íntegramente.

Cuba llama a detener la nueva agresión de #EstadosUnidos e #Israel contra #Irán y evitar una escalada en Oriente Medio.

Cuba condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados este 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que quebrantan la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

