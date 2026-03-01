Declaración del Minrex: Cuba llama a detener agresión contra Irán y evitar escalada en Oriente Medio

El Ministerio de Relaciones Exteriores de la República de #Cuba publicó este sábado la siguiente declaración, que leemos íntegramente.

Cuba llama a detener la nueva agresión de #EstadosUnidos e #Israel contra #Irán y evitar una escalada en Oriente Medio.

Cuba condena en los términos más enérgicos los ataques perpetrados este 28 de febrero por Estados Unidos e Israel, que quebrantan la soberanía e integridad territorial de la República Islámica de Irán, en flagrante violación de la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional.

Más detalles en la siguiente nota 👇

Intelectuales y artistas cubanos condenan agresión contra Irán

El capítulo cubano de la Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la Humanidad se sumó a la condena de la agresión de Estados Unidos e Israel contra Irán.
Celebra Cuba 55 años del Día del Trabajador de la Industria Ligera

Este 1 de marzo se cumplen 55 años de la institucionalización del Día del Trabajador de la Industria Ligera en Cuba.
Condenan autoridades cubanas ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán

Las máximas autoridades cubanas condenaron los ataques perpetrados este sábado por Israel y Estados Unidos contra Irán .
