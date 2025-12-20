Cuba y Venezuela fortalecen cooperación para la reconstrucción tras huracán Melissa

Como parte de la cooperación fraterna con Venezuela para mitigar el impacto del huracán Melissa, especialistas y operarios cubanos del sector de la construcción sostuvieron un intercambio técnico en Santiago de Cuba. En el contexto de esta colaboración, se constituyó una brigada especializada en la impermeabilización de cubiertas, fortaleciendo la proyección internacional del plan social venezolano «Techo Comunal», una iniciativa que ratifica los lazos de solidaridad y apoyo mutuo entre ambas naciones.