Cuba y Venezuela fortalecen cooperación para la reconstrucción tras huracán Melissa

Como parte de la cooperación fraterna con Venezuela para mitigar el impacto del huracán Melissa, especialistas y operarios cubanos del sector de la construcción sostuvieron un intercambio técnico en Santiago de Cuba. En el contexto de esta colaboración, se constituyó una brigada especializada en la impermeabilización de cubiertas, fortaleciendo la proyección internacional del plan social venezolano «Techo Comunal», una iniciativa que ratifica los lazos de solidaridad y apoyo mutuo entre ambas naciones.

Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel honran a Jesús Gilberto García Alonso

  • Sin comentarios
Ofrendas florales de Raúl y Díaz-Canel honran a Jesús Gilberto García Alonso
Redacción Caribe
Leer más

Presidente Díaz-Canel chequea transformación digital en instituciones de salud capitalinas

  • Sin comentarios
Presidente Díaz-Canel chequea transformación digital en instituciones de salud capitalinas
Redacción Caribe
Leer más

Talleres especializados de Sancti Spíritus asumen fabricación de ecomóviles

  • Sin comentarios
Talleres especializados de Sancti Spíritus asumen fabricación de ecomóviles
Bernardo Espinosa
Leer más

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *


Cartelera de hoy
22:00 Recta Final
22:30 Caribe Noticias
22:45 Cultivar Conciencia
23:00 Entrevista
23:30 Resumen 24
● EN VIVO

Más vistos
gaceta-oficial-de-cuba

Gaceta Oficial de Cuba publica el Decreto ley No. 89

Cuba: Acciones para restablecer redes eléctricas en Guantánamo

Garantiza MINCIN protección de recursos y atención a la población ante proximidad de Melissa

Frutos del olivo: historias de resistencia palestina en Cuba