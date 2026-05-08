Cuba y Rusia conmemoran aniversario 66 del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas

Cuba y Rusia conmemoran este viernes el aniversario 66 del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, en una jornada marcada por el compromiso de fortalecer los vínculos bilaterales entre ambas naciones.

En tal contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) reiteró la voluntad de continuar estrechando los nexos económicos y los históricos lazos de hermandad entre La Habana y Moscú, según trascendió en declaraciones oficiales.

Como parte de las celebraciones, el embajador de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli, ofreció una entrevista exclusiva a la televisión cubana, en la que dialogó con la periodista Daisy Gómez sobre el estado actual y las perspectivas futuras de las relaciones entre ambos países.