Cuba y Rusia conmemoran aniversario 66 del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas

Cuba y Rusia conmemoran este viernes el aniversario 66 del restablecimiento de sus relaciones diplomáticas, en una jornada marcada por el compromiso de fortalecer los vínculos bilaterales entre ambas naciones.

En tal contexto, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex) reiteró la voluntad de continuar estrechando los nexos económicos y los históricos lazos de hermandad entre La Habana y Moscú, según trascendió en declaraciones oficiales.

Como parte de las celebraciones, el embajador de Rusia en Cuba, Víktor Koronelli, ofreció una entrevista exclusiva a la televisión cubana, en la que dialogó con la periodista Daisy Gómez sobre el estado actual y las perspectivas futuras de las relaciones entre ambos países.

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Díaz-Canel: Medidas de EE. UU. agravan situación en Cuba pero fortalecen la resistencia socialista

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El primer secretario del Comité Central del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, denunció este jueves que las nuevas sanciones económicas impuestas por Estados Unidos agravan la situación en el archipiélago, pero reafirman la voluntad del pueblo cubano de defender su soberanía y sistema socialista.
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