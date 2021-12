Cuba: Sí a los derechos humanos

Derechos y derechos

Dos fechas relacionadas con la vida, quizás haya otras, coinciden en el tiempo aunque se mantienen muy separadas, diríase cada vez más se alejan para la mayoría ante nuestras miradas. Estamos hablando del 10 de diciembre, Día Universal de los Derechos Humanos y el 22 de diciembre, Día Nacional del Educador, en Cuba.

Mucho tiene que ver con esta idea el artículo 1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos: “Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos”.

Por ello es comprensible cuando se dice que hay mucha hipocresía y manipulación en dependencia de quien sea el hablante aunque parezca muy claro que el Derecho a la vida es el derecho humano básico, porque su reconocimiento posibilita todos los demás derechos.

Sin embargo, sabemos cómo en muchos países de todos los continentes este derecho se ve violado, disminuido, ignorado y cómo no lo será entonces la posibilidad de poder aprender a leer y escribir. Si, ese alimento básico y fundamental que nos completa el alma, como el pan, en símbolo de la necesidad de fortalecernos el cuerpo para crecer y sobrevivir.

Por eso el sentido de estas fechas, en la mayor parte del mundo, es una aspiración de millones pero en Cuba se hizo realidad.

La mejor síntesis de la obra

Fidel, ese gran humanista de siempre, expresó así el papel decisivo de la educación desde el triunfo revolucionario: “…sin la educación recibida, sin la obra de la Revolución en estos años, el socialismo no se habría podido sostener en Cuba; la independencia no se habría podido sostener en Cuba. Ahí está la prueba, no fue un lujo la cuestión de la educación: sin educación no hay revolución posible, sin educación no hay socialismo posible, sin educación no hay ese hombre nuevo del que hablaba el Che…”.

La campaña de alfabetización en Cuba, primera de su tipo en América Latina y el Caribe, logró la eliminación del analfabetismo, y abrió el camino a los distintos niveles de educación de manera gratuita hasta nuestros días.

Estos datos hablan por sí solos. Al triunfo de la revolución en 1959 existían un millón de analfabetos absolutos, más de un millón de semi analfabetos, 600 mil niños sin escuelas y diez mil maestros sin trabajo.

Nuestros medios de prensa lo recogen así: La ley de nacionalización general de la enseñanza y su carácter gratuito se dictó el 6 de junio de 1961 y el 26 de diciembre se dispuso la primera reforma integral de la enseñanza. Para los primeros meses del año 1961, «con el propósito de llevar la educación a las zonas más apartadas del país, marcharon a las montañas tres mil maestros voluntarios, que eran maestros normalistas y jóvenes de estudios completos o incompletos de educación media, que más tarde se organizaron en la brigada de maestros de vanguardia Frank País”.

Un legado de presente y futuro

Se iniciaba así, la primera Campaña Nacional de Alfabetización en Cuba. En un año, se alfabetizaron 707 000 analfabetos. Comenzaba un caudaloso río de conocimiento para todos que poco a poco posibilitó la apertura de las puertas de la universidad a los trabajadores.

De enero a diciembre de 1961 la hazaña exitosa de los jóvenes y otros no tanto se había cumplido, a pesar de las agresiones desde entonces del mismo adversario, con el triste saldo de la pérdida de la vida de varios participantes.

Hoy, una mirada a esa época nos ayuda a comprender cómo es realmente posible que los hijos y nietos de aquellos alfabetizadores sean ahora los científicos que salvan las vidas de sus coterráneos y mucho más allá en lejanas fronteras.