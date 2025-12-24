Cuba: salvas de artillería en saludo al Aniversario 67 del Triunfo de la Revolución

El Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias informa que este 31 de diciembre, a las 12 de la noche, se realizará la habitual ceremonia militar en la que serán disparadas 21 salvas de artillería desde la fortaleza San Carlos de la Cabaña, en saludo al aniversario 67 del triunfo de la Revolución.

Por tal motivo, se le informa a la población de la capital que, durante las prácticas de la ceremonia, el 26 de diciembre, en horas de la noche, se escucharán detonaciones. Para la participación de la población en la ceremonia del 31 de diciembre, la fortaleza abrirá sus puertas a partir de las 23:00 horas.